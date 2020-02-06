Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:48:01+03:00

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Одна из жительниц Гурьевского района отлично знала, что ее сын серьезно болен и представляет опасность для окружающих людей. Однако она не только не убеждала его лечиться, но и прятала от врачей.

Врачи довольно давно диагностировали у одного из жителей Гурьевского района туберкулез. Несколько раз он попадал в больницу, начинал лечение, а потом сбегал оттуда, не завершив его. Прервав курс лечения в очередной раз, мужчина свободно передвигался по городу и за его пределами, бывал в общественных местах, где находилось много людей. Также он активно общался со знакомыми, которым не было известно о том, что он болен туберкулезом.

После очередного самовольного прерывания лечения Гурьевская межрайонная прокуратура подала в суд иск о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер. Суд удовлетворил иск. Однако найти мужчину и доставить его в больницу никак не получалось. По словам матери, она не знала, где тот находится.

Впрочем, вскоре оказалось, что женщина лгала: зная, что ее сын болен, она скрывала его дома. Именно там его задержали, а потом доставили в в противотуберкулезное учреждение ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница». Ему предстоит пройти полный курс лечения – теперь уже принудительно, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU