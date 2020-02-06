6 Февр. 2020 2020-02-06T08:03:07+03:00

В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Кузбасские врачи рассказали о состоянии девочки, которая пострадала от падения снега с крыши дома. Ранее у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму.

Как отмечают медики, травма больше не несет угрозы жизни малышки. Для этого врачи провели ряд мероприятий, которые помогли стабилизировать состояния девочки, поэтому она быстро пошла на поправку. А 31 января девочка была выписана из больницы и отправилась домой к родителям. Об этом рассказали в пресс-службе кузбасского Центра медицины катастроф.

Напомним, случай произошел 24 января в городе Осинники. Днем мама с маленькой девочкой, которая сидела на санках, отправилась на улицу. При выходе из подъезда на них рухнул снег, который скопился на крыше. Большая часть попала в сани. Ребенка в состоянии средней степени тяжести и с черепно-мозговой травмой сразу же доставили в больницу Новокузнецка.

А после областная прокуратура и Следственный комитет Кузбасса организовали доследственную проверку. Правоохранители изучили работу управляющей компании, которая обслуживала дом, где произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU