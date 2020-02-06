2020-02-06T09:38:53+03:00
Общество

Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса

Оказалось, что экология – не главная причина
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из КузбассаСергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
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Молодежь уезжает из Кузбасса по разным причинам. Губернатор Сергей Цивилев рассказал о том, что чаще всего становится причиной этого.

Глава Кузбасса озвучил итоги исследования: социологи выяснили, почему молодые люди покидают регион. Оказалось, что экология, на которую постоянно пеняют, не является главной причиной.

-Некоторые коллеги начинают говорить, что главная причина, из-за которой бежит наша молодежь, — это экология. Я тоже сначала так думал, но, по результатам социологических опросов, экология далеко не на первом месте, — отметил губернатор в интервью телеканалу «Ново-ТВ».

Социологи, опрашивая кузбассовцев разных возрастов, спрашивали, что больше всего беспокоит их, с какими трудностями сталкиваются. Оказалось, что молодые люди нередко покидают регион в поисках новых рабочих мест и хорошей зарплаты.

- Главным вопросом является и карьерный рост, и перспективы, и рабочие места. И нам надо новые рабочие места создавать, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что для создания рабочих мест нужно создать и инвестиционно привлекательный имидж Кузбасса, который позволит получать дополнительные средства на развитие проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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