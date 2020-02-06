Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:11:14+03:00

Отрезок трассы был бесхозным и никому не принадлежал

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В Кузбассе отремонтировали отрезок дороги, который был сильно разрушен, только после вмешательства прокуратуры. Эта трасса соединяет два крупных населенных пункта.

Как рассказали в областном ведомстве, прокуратура проверила безопасность дорожного движения при содержании автомобильных дорог и выяснила, что участок дороги от поселка Старобелово до перекрестка с автомобильной дорогой Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, соединяющий город Белово и поселок городского типа Инской, сильно поврежден. В течение длительного времени трасса не ремонтировалась.

Однако автомобильная дорога юридически никому не принадлежит и является бесхозяйным имуществом, несмотря на то, что этот участок – основная транспортная артерия, соединяющая два крупных населенных пункта

– Только после обращения прокурора с исковым заявлением «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» приняла меры для включения дороги в имущественный комплекс автомобильных дорог общего пользования Кузбасса. Также приняты меры для ее дальнейшего обслуживания и содержания в соответствии с нормативными требованиями безопасности дорожного движения.

Отметим, сейчас уже проведен первичный комплекс работ для устранения недостатков, а также подписаны контракты на ремонт дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU