Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
В Кузбассе отремонтировали отрезок дороги, который был сильно разрушен, только после вмешательства прокуратуры. Эта трасса соединяет два крупных населенных пункта.
Как рассказали в областном ведомстве, прокуратура проверила безопасность дорожного движения при содержании автомобильных дорог и выяснила, что участок дороги от поселка Старобелово до перекрестка с автомобильной дорогой Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, соединяющий город Белово и поселок городского типа Инской, сильно поврежден. В течение длительного времени трасса не ремонтировалась.
Однако автомобильная дорога юридически никому не принадлежит и является бесхозяйным имуществом, несмотря на то, что этот участок – основная транспортная артерия, соединяющая два крупных населенных пункта
– Только после обращения прокурора с исковым заявлением «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» приняла меры для включения дороги в имущественный комплекс автомобильных дорог общего пользования Кузбасса. Также приняты меры для ее дальнейшего обслуживания и содержания в соответствии с нормативными требованиями безопасности дорожного движения.
Отметим, сейчас уже проведен первичный комплекс работ для устранения недостатков, а также подписаны контракты на ремонт дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU