2020-02-06T09:49:50+03:00
Происшествия

Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе

Мужчина нанес себе ранения во время вынесения приговора
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Рецидивист порезал себя во время суда в КузбассеРецидивист порезал себя во время суда в КузбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вместо камеры один из подсудимых из Кузбасса попал на больничную койку. Мужчина умудрился пронести в здание суда острый предмет и нанес себе ранения прямо во время судебного процесса.

ЧП произошло на прошлой неделе в Беловском городском суде. Мужчина, неоднократно привлекавшийся к ответственности, вновь предстал перед судом. Суд рассмотрел уголовное дело, однако во время вынесения приговора случилось нечто незапланированное. В руках у мужчины оказался острый предмет, которым он нанес себе ранение в живот. Ему потребовалась помощь врачей.

- Предварительно установлено, что острый предмет мужчина пронес в обуви. Сейчас сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по данному инциденту, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

К слову, это не первое ЧП во время судебных заседаний в 2020 году. Так, в Новокузнецке 35-летний мужчина, проходивший по уголовному делу как потерпевший, открыл стрельбу в судебном участке. Свидетельница по делу была госпитализирована, а судебный пристав, в которого мужчина выстрелил первым, погиб. А в конце января рецидивист напал на конвоира и сбежал из здания суда. Его сумели найти и задержать лишь через несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазин по продаже снюса организовал в своей машине кузбассовец
Еще один заместитель появится у главы Кемерова
В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры
На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет
В Новокузнецке возродят пединститут
Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса
Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе
Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку
Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей
В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками
15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе
В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику
Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха
В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме