Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:49:50+03:00

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Вместо камеры один из подсудимых из Кузбасса попал на больничную койку. Мужчина умудрился пронести в здание суда острый предмет и нанес себе ранения прямо во время судебного процесса.

ЧП произошло на прошлой неделе в Беловском городском суде. Мужчина, неоднократно привлекавшийся к ответственности, вновь предстал перед судом. Суд рассмотрел уголовное дело, однако во время вынесения приговора случилось нечто незапланированное. В руках у мужчины оказался острый предмет, которым он нанес себе ранение в живот. Ему потребовалась помощь врачей.

- Предварительно установлено, что острый предмет мужчина пронес в обуви. Сейчас сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по данному инциденту, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

К слову, это не первое ЧП во время судебных заседаний в 2020 году. Так, в Новокузнецке 35-летний мужчина, проходивший по уголовному делу как потерпевший, открыл стрельбу в судебном участке. Свидетельница по делу была госпитализирована, а судебный пристав, в которого мужчина выстрелил первым, погиб. А в конце января рецидивист напал на конвоира и сбежал из здания суда. Его сумели найти и задержать лишь через несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU