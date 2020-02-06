2020-02-06T09:50:45+03:00
Общество

Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса

В некоторых районах предельная концентрация была превышена почти в три раза
Яна ПОПОВА
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Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе КузбассаСиноптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе КузбассаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемеровском гидрометцентре рассказали о том, чем в январе текущего года дышали кузбассовцы. Они отметили, что в некоторых районах области предельная концентрация ядовитых газов была превышена почти в три раза.

Так, в Рудничном районе Кемерова обнаружен высокий уровень концентрации оксида углерода, а также превышена максимальная концентрация пыли в воздухе – она составила 1,2 ПДК.

А вот в Заводском районе эксперты зафиксировали превышение допустимых норм содержания в воздухе оксида углерода, хлорида водорода и диоксида азота. Максимальный уровень оксида углерода составил 1,7 ПДК, хлорида водорода – 2,8 ПДК, а диоксида азота –1,1 ПДК.

В Центральном районе областной столицы в январе нашли повышенный уровень загрязнения атмосферы хлоридом водорода – максимальная концентрация 2,8 ПДК.

Также в Новокузнецке зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода во всех районах города, кроме Куйбышевского. Превышение предельно допустимой концентрации вещества – 2,2 ПДК.

В Центральном, Куйбышевском и Кузнецком районах Северной столицы в два раза было превышено ПДК оксида углерода.

Кроме того, в воздухе Куйбышевского района нашли фенол с максимальной концентрацией в 1,1 ПДК.

Вместе с тем, в Прокопьевске обнаружили превышение безопасных норм содержания пыли и оксида углерода с их максимальной концентрацией в 2,2 и 1,5 ПДК соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Кузбасса вновь ввели режим «черного неба». Для него определили I степень – самую легкую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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