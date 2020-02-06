2020-02-06T09:57:36+03:00
Общество

В Новокузнецке возродят пединститут

Это позволит сократить дефицит кадров в образовательной сфере региона
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке возродят пединститут. Фото: Администрация Правительства КузбассаВ Новокузнецке возродят пединститут. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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Областные власти планируют возродить в Новокузнецке педагогическое образование. Об этом на выездном заседании Правительства Кузбасса 5 февраля рассказала замгубернатора Елена Пахомова.

По поручению губернатора Сергея Цивилева сейчас рассматривается вопрос о преобразовании Новокузнецкого филиала КемГУ в Кузбасский гуманитарно-педагогический институт.

-Планируется, что КГПИ станет ядром социально-педагогического кластера, который создается в 2020 году в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», - отметила Елена Пахомова.

Она добавила, что для реализации предложенной концепции нужно увеличить на 2021-2022 годы контрольных цифр приема. Этот вопрос будет обсуждаться с профильными министерствами. Также планируется синхронизировать деятельность института с работой педколледжей, что позволит выпускникам колледжей получать высшее образование по сокращенной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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