2020-02-06T10:22:18+03:00
Общество

На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет

Причиной стал сильный туман
Яна ПОПОВА
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На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолетНа три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолетФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе более чем на три часа задержали самолет, который должен был увезти пассажиров в Томск. Причиной стал сильный туман, который мешал хорошей видимости.

Как рассказали в аэропорту, вылет авиарейса Новокузнецк – Томск был запланирован на 8.00 в четверг, 6 февраля, однако отправиться до пункта назначения пассажиры смогли лишь в 11:30. Суммарно рейс задержали на три с половиной часа.

Специалисты утверждают, что такая мера была необходимостью, потому что в Новокузнецке был сильный туман, который мог бы стать причиной аварии, так как пилоты не смогли бы точно ориентироваться в пространстве.

Напомним, первый самолет, который проследовал по маршруту Томск – Новокузнецк – Томск, вылетал 7 января этого года. Теперь авиарейсы регулярно курсируют между городами: компания «СиЛа» летает дважды в неделю – по вторникам и четвергам. Обычно самолет вылетает из Томска в 6.30, пребывает в Новокузнецк в 7.30 и снова отправляет в путь в 8.00, а возвращается обратно уже в 9:00.

Отметим, стоимость билетов на такой авиарейс составит всего 1385 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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