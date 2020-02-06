2020-02-06T10:28:02+03:00
Общество

В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры

Данные приводит Кемеровостат
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартирыВ Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартирыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты Кемеровостата подсчитали стоимость квадратных метров в новостройках и на вторичном рынке. Согласно полученным данным, за год в Кемерове и Новокузнецке квартиры существенно подорожали.

В четвертом квартале 2019 года средняя цена за квадратный метр в новостройках составила 50 070 рублей – это на 3,4 процента больше, чем в третьем квартале. Выросла цена «квадрата» на вторичном рынке, хоть и не так существенно – на 1,7 процента. Стоимость одного квадратного метра в таких домах составила в среднем 41 907 рублей.

Если говорить о динамике за год, то жилье в новых домах подорожало на 13, 5 процента. Сильней всего подорожали квартиры улучшенного качества – на 13,8 процента и незначительно типовые – на 2,9 процента. Что касается «вторички», то здесь рост за год составил 5,3 процента. Наибольшим спросом у потребителей пользовались квартиры низкого качества, хуже продавалось типовое и улучшенное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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