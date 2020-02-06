6 Февр. 2020 2020-02-06T11:05:59+03:00

Еще один заместитель появится у главы Кемерова Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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У главы Кемерова появится новый заместитель. Он будет отвечать за экономические вопросы.

Как говориться в постановлении от 4 февраля текущего года, опубликованном на сайте администрации города, теперь появится должность заместителя главы по экономическим вопросам, которая была упразднена еще в 2007 году после выхода документа «О распределении обязанностей».

Новый заместитель будет заниматься курированием городских управлений экономического развития, потребительского рынка, муниципального заказа, а также управление транспорта и связи, в том числе и транспортными предприятиями города, УЕЗТУ и муниципальным центром энергосбережения. Также заместитель сам выбирает и отсеивает руководителей подведомственных ему предприятий. Однако пока не известно, кто займет данный пост.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Кемерова, начальник управления городского развития администрации областной столицы Сергей Прозоров ушел в отставку по собственному желанию. Его место занял бывший руководитель управления городского развития Сергей Минин.

ИСТОЧНИК KP.RU