2020-02-06T12:02:18+03:00
Общество

Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму

Мужчина заказал за границей запрещенные в России препараты
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьмуКузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Новокузнечанин может сесть в тюрьму за любовь к спорту. Для набора мышечной массы он заказал запрещенные в России анаболики и стал фигурантом уголовного дела.

О том, что на территорию страны попали запрещенные препараты, полицейским рассказали сотрудники таможни. В одной из почтовых посылок те обнаружили 300 таблеток и 10 ампул анаболических стероидов – сильнодействующих препаратов, оборот которых ограничен на территории России.

Вскоре получатель посылки был установлен. Им оказался 50-летний, который занимается пауэрлифтингом. Заказ препаратов для набора мышечной массы, по его словам, он сделал в Интернете. При этом мужчина знал, что их ввоз в Россию запрещен.

Против новокузнечанина возбуди уголовное дело за контрабанду. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мартеновская печь взорвалась на кухбасском металлургическом заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая
Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму
Магазин по продаже снюса организовал в своей машине кузбассовец
Еще один заместитель появится у главы Кемерова
В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры
На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет
В Новокузнецке возродят пединститут
Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса
Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе
Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку
Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей
В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками
15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе
В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику
Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха
В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме