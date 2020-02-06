6 Февр. 2020 2020-02-06T12:02:18+03:00

Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Новокузнечанин может сесть в тюрьму за любовь к спорту. Для набора мышечной массы он заказал запрещенные в России анаболики и стал фигурантом уголовного дела.

О том, что на территорию страны попали запрещенные препараты, полицейским рассказали сотрудники таможни. В одной из почтовых посылок те обнаружили 300 таблеток и 10 ампул анаболических стероидов – сильнодействующих препаратов, оборот которых ограничен на территории России.

Вскоре получатель посылки был установлен. Им оказался 50-летний, который занимается пауэрлифтингом. Заказ препаратов для набора мышечной массы, по его словам, он сделал в Интернете. При этом мужчина знал, что их ввоз в Россию запрещен.

Против новокузнечанина возбуди уголовное дело за контрабанду. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU