Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая
В Кузбассе ограничили выдачу разрешений на привлечение и использование работников и разрешений на работу гражданам Китая. Об этом сообщили в областном МВД.
По данным ведомства, мера введена после соответствующих распоряжений Правительства России и МВД России. В них говориться, что приостановлены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с территории КНР. При этом неважно, какая цель поездки - трудовая, частная, деловая, обучение, гуманитарная.
Кроме того, приостановлена выдача разрешений на привлечение и использование работников и разрешений на работу гражданам КНР, находящимся за пределами территории России.
В кемеровском МВД отметили, что данная мера носит исключительно временный характер и связана с распространением коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU