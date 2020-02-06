2020-02-06T13:01:11+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая

Мера носит временный характер
Ирина АВТУШКО
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Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам КитаяИз-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам КитаяФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кузбассе ограничили выдачу разрешений на привлечение и использование работников и разрешений на работу гражданам Китая. Об этом сообщили в областном МВД.

По данным ведомства, мера введена после соответствующих распоряжений Правительства России и МВД России. В них говориться, что приостановлены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с территории КНР. При этом неважно, какая цель поездки - трудовая, частная, деловая, обучение, гуманитарная.

Кроме того, приостановлена выдача разрешений на привлечение и использование работников и разрешений на работу гражданам КНР, находящимся за пределами территории России.

В кемеровском МВД отметили, что данная мера носит исключительно временный характер и связана с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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