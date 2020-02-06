2020-02-06T13:38:24+03:00
Общество

Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры

Ряд ограничений поможет избежать роста заболеваемости
Екатерина РОМАНОВА
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Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые мерыНадеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые мерыФото: Алексей ФОКИН
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Сейчас в Кузбассе – предэпидемическая ситуация по заболеваниям гриппом и ОРВИ. А чтобы количество заболевших не стало стремительно расти, в регионе ввели некоторые ограничения.

Главный санитарный врач Кемеровской области Евгений ОКС отметил, что всего за неделю количество заболевших увеличилось на 37,5 процентов, в сравнении с предыдущей. При этом чаще всего к врачам обращаются дети в возрасте 7-14 и 15-17 лет.

Для того, чтобы число заболевших не увеличивалось, областное управление Роспотребнадзора вводит ограничительные мероприятия в учебных заведениях, больницах и так далее. Одна из мер профилактики гриппа и ОРВИ – введение «масочного» режима. Также рекомендовано ограничить общественные мероприятия, а в больницах ограничить посещение больных родственниками, проводить раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ.

В школах, чтобы избежать массового заболевания, рекомендуют отменить кабинетную систему, а при отсутствии 20 процентов учеников закрывать на карантин всю школу. Также утром у школьников будут узнавать о самочувствии, и если есть признаки заболевания, отправлять домой. Детей, же, отсутствовавших три и более дня, ни в школу, ни в детский сад не примут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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