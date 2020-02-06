В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:06:51+03:00

В Новокузнецке из роддома выписали первую за 2020 год тройню. Фото: Администрация Правительства Кузбасса

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В Новокузнецке из перинатального центра горбольницы №1 выписали первую тройню, родившуюся в 2020 году. Здесь 3 января на свет появились два мальчика и девочка.

Новорожденные появились на свет немного раньше положенного времени и весили примерно по 1,5 килограмма. До выписки они вместе с мамой находились под пристальным вниманием медиков.

-Честно, не ожидали. Большое спасибо сотрудникам перинатального центра, что мы здесь появились, что нас здесь выходили, что мы, спустя месяц, едем домой. Малыши окрепли, получили максимум заботы и внимания, - поделилась эмоциями мама тройни Екатерина.

В прошлом же году в перинатальном центре родилось две тройни, а также 113 двоен.

Напомним, что вторая в 2020 году тройня родилась в Кемерове. Сейчас за новорожденными наблюдают специалисты Перинатального центра Областной клинической больницы имени Беляева. Со счастливыми родителями уже пообщался губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он поздравил семью с радостным событием, а также рассказал, на какие льготы могут рассчитывать семьи, у которых родилось трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU