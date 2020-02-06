2020-02-06T15:13:50+03:00
Происшествия

Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе

Момент взрыва очевидцы сняли на видео
Екатерина РОМАНОВА
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Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано Гурьевск".Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано Гурьевск".
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На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на видео.

Мартеновская печь взорвалась на кухбасском металлургическом заводе.ВИДЕО: vk.com, "Подслушано Гурьевск".

Работники Гурьевского металлургического завода сняли на видео момент взрыва мартеновской печи видео они разместили в соцсетях, сопроводив комментарием о том, что ЧП произошло несколько дней назад.

- На ГМЗ взорвалась мартеновская печь. Разворотило все знатно, раскаленный металл растекся по цеху. Никто не пострадал, - заявляют авторы видео.

К слову, комментаторы отмечают, что последствия были не такими масштабными, как утверждают авторы видео. Более того, предположили, что взрыв был подстроен: человек, в чьих руках находится камера, заранее отходит от места, где потом прогремит взрыв, подальше.

Однако в ГУ МЧС России по Кемеровской области не подтвердили информации о взрыве. В пресс-службе отметили, что сигналов о подобных ЧП в Гурьевске в последние дни не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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