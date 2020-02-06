Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на видео.
Мартеновская печь взорвалась на кухбасском металлургическом заводе.ВИДЕО: vk.com, "Подслушано Гурьевск".
Работники Гурьевского металлургического завода сняли на видео момент взрыва мартеновской печи видео они разместили в соцсетях, сопроводив комментарием о том, что ЧП произошло несколько дней назад.
- На ГМЗ взорвалась мартеновская печь. Разворотило все знатно, раскаленный металл растекся по цеху. Никто не пострадал, - заявляют авторы видео.
К слову, комментаторы отмечают, что последствия были не такими масштабными, как утверждают авторы видео. Более того, предположили, что взрыв был подстроен: человек, в чьих руках находится камера, заранее отходит от места, где потом прогремит взрыв, подальше.
Однако в ГУ МЧС России по Кемеровской области не подтвердили информации о взрыве. В пресс-службе отметили, что сигналов о подобных ЧП в Гурьевске в последние дни не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU