Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/759174" frameborder="0"></iframe> Мартеновская печь взорвалась на кухбасском металлургическом заводе.ВИДЕО: vk.com, "Подслушано Гурьевск".

Работники Гурьевского металлургического завода сняли на видео момент взрыва мартеновской печи видео они разместили в соцсетях, сопроводив комментарием о том, что ЧП произошло несколько дней назад.

- На ГМЗ взорвалась мартеновская печь. Разворотило все знатно, раскаленный металл растекся по цеху. Никто не пострадал, - заявляют авторы видео.

К слову, комментаторы отмечают, что последствия были не такими масштабными, как утверждают авторы видео. Более того, предположили, что взрыв был подстроен: человек, в чьих руках находится камера, заранее отходит от места, где потом прогремит взрыв, подальше.

Однако в ГУ МЧС России по Кемеровской области не подтвердили информации о взрыве. В пресс-службе отметили, что сигналов о подобных ЧП в Гурьевске в последние дни не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU