2020-02-07T03:04:00+03:00
Общество

В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр Кемерова

В его состав вошел 31 кузбассовец
Екатерина РОМАНОВА
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В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр КемероваВ Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр КемероваФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новый состав Совета старейшин при губернаторе Кузбасса утвержден в Кемерове. Постановление об этом подписал Сергей Цивилев.

В обновленный Совет старейшин вошел 31 человек, каждый из которых имеет заслуги перед регионом. Среди них – бывший мэр города Кемерово Владимир Михайлов, председатель Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, экс-замгубернатора Нина Вашлаева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Курбатова, художник-монументалист Александр Суслов, артистка Кемеровского областного театра драмы Людмила Усанова, экс-председатель областного Совета народных депутатов Николай Шатилов и многие другие.

Основной целью работы Совета в постановлении называется глубокое и всестороннее рассмотрение общественно значимых вопросов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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