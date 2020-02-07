2020-02-07T03:24:25+03:00
Происшествия

Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе

Кемеровчанку разыскивают с 4 февраля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в Кемерове пропала пожилая женщина. Галина Майорова ушла из дома и пропала.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 69-летнюю Галину Майорову. На сегодняшний день известно, что 4 февраля женщина ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета: коричневая норковая шуба, синее трико, коричневые ботинки.

Если вам известно местонахождение Галины Майоровой, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Кузбассе пойдет дождь
Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе
В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр Кемерова
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая
Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму
Магазин по продаже снюса организовал в своей машине кузбассовец
Еще один заместитель появится у главы Кемерова
В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры
На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет
В Новокузнецке возродят пединститут
Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса
Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе
Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку
Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей
В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками
15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе
В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику
Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха
В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме