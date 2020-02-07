Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе
Несколько дней назад в Кемерове пропала пожилая женщина. Галина Майорова ушла из дома и пропала.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 69-летнюю Галину Майорову. На сегодняшний день известно, что 4 февраля женщина ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
В день исчезновения была одета: коричневая норковая шуба, синее трико, коричневые ботинки.
Если вам известно местонахождение Галины Майоровой, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112,
ИСТОЧНИК KP.RU