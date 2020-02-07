7 Февр. 2020 2020-02-07T03:24:25+03:00

Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Несколько дней назад в Кемерове пропала пожилая женщина. Галина Майорова ушла из дома и пропала.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 69-летнюю Галину Майорову. На сегодняшний день известно, что 4 февраля женщина ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета: коричневая норковая шуба, синее трико, коричневые ботинки.

Если вам известно местонахождение Галины Майоровой, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112,

ИСТОЧНИК KP.RU