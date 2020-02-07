В выходные в Кузбассе пойдет дождь
Ближайшие выходные в Кузбассе будут пасмурными. Более того, синоптики прогнозируют тепло и дождь.
В субботу и воскресенье теплее всего будет на юге Кузбасса. Так, утром в субботу в Новокузнецке ожидается -2 градуса, однако уже к четырем часам дня порывистый ветер принесет тепло, и воздух прогреется до трех градусов тепла. При этом мокрый снег плавно перейдет в дождь – такие прогнозы дает gismeteo. В Кемерове же утром будет морозно: -5 градусов. Весь день будет идти снег, который к вечеру сменится мокрым снегом, а воздух прогреется до +3 градусов. Ночь будет теплой и дождливой.
Воскресенье в Кемерове будет пасмурными, но теплым. Столбики термометров будут держаться на отметках +2…+4 градуса, а во второй половине дня пойдет дождь, который постепенно сменится мокрым снегом, а потом и снегом. А вот в Новокузнецке дождь зарядит с самого утра и сменится снегом лишь ночью, когда температура опустится ниже нуля.
В понедельник температура будет постепенно снижаться, и уже на следующей неделе в Кузбасс вернется зима с морозами за 20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»