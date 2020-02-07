2020-02-07T04:00:44+03:00
Общество

В выходные в Кузбассе пойдет дождь

В эти дни будет тепло и сыро
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В выходные в Кузбассе пойдет дождьВ выходные в Кузбассе пойдет дождьФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Ближайшие выходные в Кузбассе будут пасмурными. Более того, синоптики прогнозируют тепло и дождь.

В субботу и воскресенье теплее всего будет на юге Кузбасса. Так, утром в субботу в Новокузнецке ожидается -2 градуса, однако уже к четырем часам дня порывистый ветер принесет тепло, и воздух прогреется до трех градусов тепла. При этом мокрый снег плавно перейдет в дождь – такие прогнозы дает gismeteo. В Кемерове же утром будет морозно: -5 градусов. Весь день будет идти снег, который к вечеру сменится мокрым снегом, а воздух прогреется до +3 градусов. Ночь будет теплой и дождливой.

Воскресенье в Кемерове будет пасмурными, но теплым. Столбики термометров будут держаться на отметках +2…+4 градуса, а во второй половине дня пойдет дождь, который постепенно сменится мокрым снегом, а потом и снегом. А вот в Новокузнецке дождь зарядит с самого утра и сменится снегом лишь ночью, когда температура опустится ниже нуля.

В понедельник температура будет постепенно снижаться, и уже на следующей неделе в Кузбасс вернется зима с морозами за 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Кузбассе пойдет дождь
Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе
В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр Кемерова
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая
Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму
Магазин по продаже снюса организовал в своей машине кузбассовец
Еще один заместитель появится у главы Кемерова
В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры
На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет
В Новокузнецке возродят пединститут
Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса
Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе
Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку
Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей
В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками
15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе
В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику
Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха
В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме