7 Февр. 2020 2020-02-07T04:36:28+03:00

Два новых электробуса вышли на линию в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Еще два электробуса могут появиться на улицах города до конца 2020 года

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Автопарк электробусов в Новокузнецке пополнился двумя новыми машинами. Два электробуса с динамической подзарядкой производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода уже вышли на линию.

Два новых электробуса вышли на линию в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Машины прибыли в Новокузнецк еще в конце января, теперь же, пройдя дополнительную настройку и оформление необходимых документов, они вышли на линию. Ярко-красные электробусы оснащены по всем современным требованиям безопасности и комфорта: они низкополные, оборудованные специальными информационными системами для маломобильных граждан, информационными табло, разъемами для заряда гаджетов, системой пассажирского учета. Запас автономного хода – более 30 километров, а это позволит создавать новые марштуры там, где нет контактной сети.

Два новых электробуса вышли на линию в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Подобные электробусы производства завода «ТролЗа» возят новокузнечан с 2019 года. Теперь к ним добавились две новенькие машины от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Однако на этом руководство города не намерено останавливаться.

- В планах городской администрации – приобрести еще два таких электробуса уже в 2020 году, а также в дальнейшем планомерное обновление всего парка троллейбусного депо Новокузнецка, - сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU