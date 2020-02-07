Стоимость медицинских масок в Кузбассе проверят специалисты УФАС

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:00:45+03:00

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Жители региона отметили, что в аптеках сложно купить одноразовые медицинские маски. В аптеках их либо нет, либо стоят дорого. Региональная антимонопольная служба проверит, насколько адекватны цены на маски.

ОРВИ и грипп пришли в Кузбасс, и с каждым днем все больше жителей региона обращается за помощью к врачам. А вот самое доступное средство профилактики вирусных заболеваний – медицинскую маску – приобрести в аптеке удается не всегда. Кузбассовцы отмечают, что цены на это марлевое изделие в последнее время кусаются, да и приобрести маску можно не в каждой аптеке.

- 6 февраля в Кемеровское УФАС России поступило заявление о высокой стоимости упаковки из трех масок в одной из аптек региона. В настоящее время факты, указанные в заявлении, исследуют специалисты, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты отмечают, что, согласно информации крупных торговых сетей, в зависимости от производителя и количества штук в упаковке цены в аптеках области на медицинские маски варьируются от четырех до 16 рублей.

- С 10 февраля управление начнет проводить мониторинг в еженедельном формате. В случае необоснованного повышения цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU