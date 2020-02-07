За смерть брата жительнице Кузбасса заплатят 500 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:44:32+03:00

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Жительница Ленинска-Кузнецкого получила компенсацию за смерть своего брата. Крупную сумму ей выплатила женщина, по чьей вине мужчины не стало.

В одном из домов Ленинска-Кузнецкого некоторое время назад произошла трагедия. Мужчина и женщина очень сильно поругались, и в пылу ссоры женщина взяла в руки нож и ударила им сожителя. Поняв, что натворила, она тут же вызвала скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался до прибытия врачей.

Сожительницу признали виновной в убийстве. Суд назначил ей лишение свободы сроком на шесть лет. Кроме того, она должна была выплатить компенсацию морального вреда сестре погибшего.

- Отбывание наказания в местах лишения свободы не является основанием для невыплаты долга, - отметили в пресс-служба УФССП Россия по Кемеровской области. Судебным приставом-исполнителем ОСП по Ленинскому району Кемерова было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление об обращении взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.

Оставшуюся часть долга оплатили родственники должницы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU