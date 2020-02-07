7 Февр. 2020 2020-02-07T06:57:58+03:00

Прокуратура Кузбасса начала проверку школы, где ребенка заставили ходить в одних носках. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.com

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В социальных сетях появились фотографии ученика, который стоит в помещении школы в одних носках. Мальчика якобы заставили разуться потому, что он забыл дома сменную обувь.

Исходя из информации, опубликованной в городском паблике, инцидент произошел в школе №12.

- Пол холодный, он ходит в тоненьких носочках! – отмечает автор поста.

В связи с появившейся информацией прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере образования.

-В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, полноте и достаточности принимаемых мер по обеспечению безопасности детей во время пребывания в образовательной организации, - сообщили в областном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU