Прокуратура Кузбасса начала проверку школы, где ребенка заставили ходить в одних носках
В социальных сетях появились фотографии ученика, который стоит в помещении школы в одних носках. Мальчика якобы заставили разуться потому, что он забыл дома сменную обувь.
Исходя из информации, опубликованной в городском паблике, инцидент произошел в школе №12.
- Пол холодный, он ходит в тоненьких носочках! – отмечает автор поста.
В связи с появившейся информацией прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере образования.
-В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, полноте и достаточности принимаемых мер по обеспечению безопасности детей во время пребывания в образовательной организации, - сообщили в областном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU