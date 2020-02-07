2020-02-07T07:46:11+03:00
Общество

Как будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове

Фото проекта появилось в интернете
Екатерина РОМАНОВА
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Как будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове. ФОТО: департамент культуры и национальной политики КузбассаКак будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове. ФОТО: департамент культуры и национальной политики Кузбасса
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Новые снимки объектов культурно-образовательного комплекса в Кемерове опубликовал департамент культуры и национальной политики Кузбасса. Как сообщает ведомство, архитектурный проект комплекса уже утвержден.

В Кемерове утвердили архитектурный проект культурно-образовательного комплекса, который расположится на пересечении Ворошилова и Химиков. Этот комплекс включает в себя несколько корпусов. Филиал «Московской государственной академии хореографии» займет один из корпусов - на 150 учащихся, с интернатом на 150 мест и учебным театром. Учебный корпус филиала «Центральной музыкальной школы» «Сибирский» рассчитан на 150 мест, с интернатом на 75 человек с концертным залом. Еще один корпус займет общеобразовательная школа на 300 учащихся, здесь также будут находиться бассейн и спортзал.

Корпуса будут связаны переходами, а это позволит воспитанникам свободно перемещаться на занятия в разных корпусах. Как отметил автор проекта, архитектор Алексей Орлов, при создании культурно-образовательного комплекса был специально разработан рельефный фасад окон. При этом гофрированная структура фасада – это аллегория балетной пачки. Кроме того, вокруг комплекса разобьют парк. Также неподалеку расположатся фондохранилище с реставрационным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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