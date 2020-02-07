2020-02-07T07:52:54+03:00
Общество

Школы закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа в Кузбассе

Закрываются как школы полностью, так и отдельные классы
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Школы закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа в КузбассеШколы закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за большого числа заболевших в Кузбассе закрываются на карантин школы. Сейчас в нескольких из них не учатся дети в отдельных классах, а несколько школ закрыто полностью.

Так, по данным управления Роспотребнадзора, сейчас в Кузбассе полностью приостановлена очная форма обучения в нескольких школах. Не ходят на занятия ученики одной из школ Беловского района, в Новокузнецке закрыты все классы с первого по восьмой в школе №16. Отменены все очные уроки в кемеровских школах №№ 37, 97 и 28, а также в интернате №22.

- Частично приостановлены занятия в 39 классах трех кемеровских школ, - отметила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Кузбасса Майя Каменева.

Кроме того, в Полысаево закрыта младшая ясельная группа в детском саду №52, не работает и одна дошкольная группа в пригородной общеобразовательной школе в Кемеровском районе.

Напомним, очная форма обучения в школах приостанавливается в том случае, если 20 и более процентов учеников отсутствуют. Также допускается частичное закрытие классов и групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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