В Междуреченске спасли женщину при пожаре
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме
В Междуреченске спасли женщину при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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О пожаре на улице Кузнецкой Междуреченска сообщила жительница дома диспетчеру пожарно-спасательной службы.
- На момент прибытия подразделений пожарной охраны шел дым из окон квартиры на четвертом этаже. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам с четвертого этажа спасли хозяйку квартиры, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В результате обгорела кухня и, по предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электронных бытовых приборов.
ИСТОЧНИК KP.RU