7 Февр. 2020 2020-02-07T07:55:43+03:00

В Междуреченске спасли женщину при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

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О пожаре на улице Кузнецкой Междуреченска сообщила жительница дома диспетчеру пожарно-спасательной службы.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны шел дым из окон квартиры на четвертом этаже. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам с четвертого этажа спасли хозяйку квартиры, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате обгорела кухня и, по предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электронных бытовых приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU