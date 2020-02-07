2020-02-07T07:55:43+03:00
Происшествия

В Междуреченске спасли женщину при пожаре

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме
Виталина КАРМАНОВА
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В Междуреченске спасли женщину при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ Междуреченске спасли женщину при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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О пожаре на улице Кузнецкой Междуреченска сообщила жительница дома диспетчеру пожарно-спасательной службы.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны шел дым из окон квартиры на четвертом этаже. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам с четвертого этажа спасли хозяйку квартиры, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате обгорела кухня и, по предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электронных бытовых приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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