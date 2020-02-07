Кузбассовец заплатит крупный штраф за запуск квадрокоптера

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:11:48+03:00

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Житель Кузбасса заплатит крупный штраф за то, что запустил квадрокоптер над особой зоной в Алтайском крае. Он нарушил правила использования воздушного пространства.

Алтайская прокуратура совместно с полицейскими выявила незаконное использование беспилотника. Как выяснилось, житель Кузбасса приехал на фестиваль «Алтайская зимовка – 2019», который проходил на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Здесь он решил снять видео с помощью беспилотника «Mavik 2 pro».

-Вопреки требованиям закона полет квадрокоптера осуществлен в отсутствие плана его выполнения, а также без разрешения Алтайского центра ОрВД на использование воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении владельца летательного аппарата было возбуждено административное дело. Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU