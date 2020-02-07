Кузбассовец заплатит крупный штраф за запуск квадрокоптера
Житель Кузбасса заплатит крупный штраф за то, что запустил квадрокоптер над особой зоной в Алтайском крае. Он нарушил правила использования воздушного пространства.
Алтайская прокуратура совместно с полицейскими выявила незаконное использование беспилотника. Как выяснилось, житель Кузбасса приехал на фестиваль «Алтайская зимовка – 2019», который проходил на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Здесь он решил снять видео с помощью беспилотника «Mavik 2 pro».
-Вопреки требованиям закона полет квадрокоптера осуществлен в отсутствие плана его выполнения, а также без разрешения Алтайского центра ОрВД на использование воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В отношении владельца летательного аппарата было возбуждено административное дело. Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU