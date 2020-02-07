2020-02-07T08:42:24+03:00
Общество

В Кузбасс поступили новые автобусы Volgabus

Они будут ездить по пригородным маршрутам
Ирина АВТУШКО
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В Кузбасс поступили новые автобусы Volgabus. Фото: Администрация Правительства КузбассаВ Кузбасс поступили новые автобусы Volgabus. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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В область в рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» поступило три новых дизельных автобуса Volgabus. Их направят на пригородные маршруты.

Автобусы, стоимостью 7 миллионов рублей каждый, приобретены за счет областного бюджета. Весь транспорт адаптирован к сибирским условиям и имеет экологический класс стандарта Евро-5. Максимальная вместимость каждого автобуса – 65 человек, в том числе предусмотрено 35 сидячих мест.

Как рассказали в пресс-службе Правительства кузбасса, автобусы будут отправлены в распоряжение Кемеровской автоколонны № 1237, ОАО «Кемеровская транспортная компания», а также в Таштагольское ГПАТП.

Ожидается, что всего в первом полугодии в область поступит 151 автобусы, из них - 78 машин большого класса для междугородних рейсов. Также планируется заключить

контракты еще более чем на 500 современных, комфортабельных автобусов большого или особо большого класса. Таким образом, к празднованию 300-летию открытия Кузбасса в 2021 году общественный транспорт области должен обновиться более чем на 60 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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