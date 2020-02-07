Многодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в Кузбассе
Многодетная мать из Прокопьевска попалась на продаже запрещенных веществ. Однако прежде, чем отправить ее за решетку, полицейские должны разыскать наркоторговку.
33-летняя жительница Прокопьевска – мать четырех детей. По каким-то причинам она решила, что распространение наркотиков – нормальный способ заработать. В мае 2017 года ее задержали сотрудники полиции. При себе у многодетной матери была крупная партия героина. После долгих разбирательств прокопчанка предстала перед судом, однако вины своей не признала.
- После прений сторон и последнего слова она в назначенное время на оглашение приговора не явилась, ее местонахождение не известно, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд признал ее виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. За совокупность преступлений ей назначено 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Многодетную же мать объявили в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU