2020-02-07T08:50:27+03:00
Происшествия

Многодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в Кузбассе

Женщину приговорили к большому тюремному сроку
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Многодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в КузбассеМногодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в КузбассеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Многодетная мать из Прокопьевска попалась на продаже запрещенных веществ. Однако прежде, чем отправить ее за решетку, полицейские должны разыскать наркоторговку.

33-летняя жительница Прокопьевска – мать четырех детей. По каким-то причинам она решила, что распространение наркотиков – нормальный способ заработать. В мае 2017 года ее задержали сотрудники полиции. При себе у многодетной матери была крупная партия героина. После долгих разбирательств прокопчанка предстала перед судом, однако вины своей не признала.

- После прений сторон и последнего слова она в назначенное время на оглашение приговора не явилась, ее местонахождение не известно, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд признал ее виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. За совокупность преступлений ей назначено 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Многодетную же мать объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровские артисты проведут магическое шоу в поддержку тяжело травмированного подростка
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снеге
В Кемерове пропал 11-летний ребенок
Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Кузбассе
В Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги
Многодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в Кузбассе
В Кузбасс поступили новые автобусы Volgabus
Кузбассовец заплатит крупный штраф за запуск квадрокоптера
Несколько школ Кемерова закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
В Междуреченске спасли женщину при пожаре
Как будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове
Прокуратура Кузбасса начала проверку школы, где ребенка заставили ходить в одних носках
За смерть брата жительнице Кузбасса заплатят 500 тысяч рублей
Стоимость медицинских масок в Кузбассе проверят специалисты УФАС
Два новых электробуса вышли на линию в Новокузнецке
В выходные в Кузбассе пойдет дождь
Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе
В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр Кемерова
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая