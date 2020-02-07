В Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:31:51+03:00

Он оказался в опасной близости от железнодорожных путей

Изменить размер текста: A A

Кузбассовец лишился обеих ног в результате наезда поезда. Мужчину экстренно госпитализировали.

Трагедия произошла в Кемерове на участке железной дороги, проходящей по территории Рудничного района - это третий пикет 53-го километра перегона станций

Правотомск-Притомье.

Как выяснили сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России, 25-летний парень сидел в снегу в опасной близости от путей и на предупреждающие сигналы не обращал внимание. Машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить локомотив не удалось. В результате кемеровчанину отрезало обе ноги. Он был доставлен в реанимацию областной больницы, где его экстренно прооперировали.

-В настоящее время сотрудники Кузбасской транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU