2020-02-07T09:31:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги

Он оказался в опасной близости от железнодорожных путей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги. Фото: Кузбасское ЛУ МВД РоссииВ Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги. Фото: Кузбасское ЛУ МВД России
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Кузбассовец лишился обеих ног в результате наезда поезда. Мужчину экстренно госпитализировали.

Трагедия произошла в Кемерове на участке железной дороги, проходящей по территории Рудничного района - это третий пикет 53-го километра перегона станций

Правотомск-Притомье.

Как выяснили сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России, 25-летний парень сидел в снегу в опасной близости от путей и на предупреждающие сигналы не обращал внимание. Машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить локомотив не удалось. В результате кемеровчанину отрезало обе ноги. Он был доставлен в реанимацию областной больницы, где его экстренно прооперировали.

-В настоящее время сотрудники Кузбасской транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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