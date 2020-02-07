2020-02-07T10:26:09+03:00
Общество

В Кемерове пропал 11-летний ребенок

Мальчика ищут с 6 февраля
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пропал 11-летний ребенок. Фото: ПСО "Лиза Алерт"В Кемерове пропал 11-летний ребенок. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове с 6 февраля разыскивают 11-летнего Алексея Филатова. Мальчик ушел из дома в поселке Кедровка областного центра в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Информацией о пропавшем поделились в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 145 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртку с белыми вставками, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки, черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем ребенке, просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112. Также при поисках волонтеры готовы принять помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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