2020-02-07T11:02:01+03:00
Общество

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снеге

Неблагоприятные явления ожидаются в субботу, 8 февраля
Ирина АВТУШКО
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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снегеГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снегеФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В субботу, 8 февраля, водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили в ведомстве, в выходной по области ожидаются мокрый снег, метели, осадки в виде дождя, усиление юго-западного втера до 18-23 метров в секунду и местами гололед.

-Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств, - отметили в ведомстве.

Во время движения автомобилистам стоит избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления транспортным средством. В свою очередь пешеходам нужно переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, а перед этим убедиться, что они замечены водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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