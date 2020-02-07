Кемеровские артисты проведут магическое шоу в поддержку тяжело травмированного подростка

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:46:41+03:00

Оно пройдет в Театре для детей и молодежи

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«Лабиринты» - магическое шоу с таким названием пройдет в Театре для детей и молодежи (улица Арочная, 37) 9 февраля в 17.00. Его организуют артисты совместно с фондом «Счастье детям» в поддержку Данила Наумова.

Театр и фонд сотрудничают уже шесть лет и каждый год проводят ежегодные акции, благотворительные спектакли, аукционы, чтобы собрать средства для лечения детей. В этом году к ним присоединился Владимир Ферт – кемеровский артист и иллюзионист.

Посетители шоу, купившие на него билеты, дадут шанс Данилу Наумову встать на ноги. Все вырученные средства будут направлены на реабилитацию подростка.

Напомним, что в 2019 году подросток получил тяжелую травму. Во время празднования своего 16-летия он нырнул в озеро и ударился о дно. В результате оказался серьезно поврежден позвоночник, и мальчик лишился возможности ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU