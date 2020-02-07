2020-02-07T13:41:51+03:00
Общество

Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург»

С новым маскотом команда планирует начать новый сезон
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург». ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург"Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург». ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург"
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Болельщиков и неравнодушных к хоккею кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию маскота – талисмана команды «Металлург». В новый сезон, когда откроется обновленная арена «Кузнецких металлургов», команда планирует вступить с новым талисманом.

Принять участие в конкурсе по созданию нового талисмана могут все желающие.

- Кто это будет – реальный образ какого-либо животного, проживающего на территории нашей области, или мифический персонаж – решать именно вам. Конкурс приурочен к 300-летию Кузбасса, - сообщается на сайте команды «Металлург».

Маскот как талисман должен нести идею, отражать спортивный и целеустремленный характер команды. Впрочем, у самого маскота тоже может быть свой характер: забияка, борец за здоровый образ жизни, шутник, «свой в доску». Тем, кто не умеет рисовать, организаторы предлагают подробно описать характер и образ маскота, объяснить, почему именно этот образ должен быть связан с командой. Победитель получит главный приз – 20 000 рублей.

Конкурс проводится с 5 февраля 2020 года и пройдет в 3 этапа. Первый этап с 05.02.2020 по 05.03.2020 – сбор конкурсных работ. Работы могут быть отправлены на электронную почту mnk@metallurg-nk.ru или почтой России на адрес: город Новокузнецк, проспект Строителей, 24.

Второй этап пройдет с 07.03.2020 по 20.03.2020 – экспертная комиссия определит десятку наиболее удачных работ, которые будут размещены на официальном сайте ХК «Металлург», а также в социальных сетях клуба.

Финальное голосование пройдет в сроки с 24.03.2020 по 24.04.2020. Итоги конкурса будут озвучены 27.04.2020 и размещены на официальном сайте и социальных сетях команды «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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