2020-02-07T13:28:52+03:00
Общество

За нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человек

Рейды проводят различные службы
Мария КОЛОСОВА
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За нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человекЗа нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе в 2019 году за нарушение правил охоты было наказано 796 человек. Об этом сообщили в областном департаменте охраны объектов животного мира.

Рейды по борьбе проводятся совместно с различными службами – ГИБДД, Росгвардией, полицией, представителями Гостехнадзора, департамента лесного комплекса, инспекции рыбоохраны. Всего в прошлом году проведено 2718 рейдов и выявлено 811 нарушений.

-В результате проведенных мероприятий наложено штрафов на сумму 1 миллион 396 тысяч рублей, что на 567,2 тысячи рублей больше, чем в 2018 году. На сегодня 1 миллион 252,6 тысячи рублей уже поступили в бюджет города Кемерово. Помимо этого, нарушителям предъявлены иски на возмещение ущерба, причиненного животному миру, на сумму 2 миллиона 64 тысячи рублей, из которых возмещено 2 миллиона 3 тысячи рублей. Доходы от возмещения ущерба поступили в бюджеты муниципальных образований, - сообщил начальник департамента Евгений Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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