В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене
Пример мужского коварства продемонстрировал рецидивист, не так давно освободившийся из кузбасской колонии. Он ограбил подругу по переписке, чтобы купить подарки законной жене.
Инцидент произошел в Кемерове в декабре прошлого года. В отдел полиции пришла 40-летняя женщина и сообщила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и норковой шубы на общую сумму 70 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшей, с которым она общалась по переписке. На кражу он пошел, чтобы купить подарки законной жене и, тем самым, помириться с ней. А поссорились они из-за того, что супруга обнаружила в телефоне вернувшегося мужа переписку с другой женщиной. Оказалось, что незадолго до случившегося после освобождения он какое-то время жил в доме у потерпевшей. Похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.
Кроме того, при задержании полицейские обнаружили у злоумышленника сверток с наркотиком весом в полтора грамма.
Сейчас уголовное дело, которое был возбуждено против мужчины, рассматривается в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU