В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:23:49+03:00

Теперь ему снова придется вернуться в тюрьму

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Пример мужского коварства продемонстрировал рецидивист, не так давно освободившийся из кузбасской колонии. Он ограбил подругу по переписке, чтобы купить подарки законной жене.

Инцидент произошел в Кемерове в декабре прошлого года. В отдел полиции пришла 40-летняя женщина и сообщила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и норковой шубы на общую сумму 70 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшей, с которым она общалась по переписке. На кражу он пошел, чтобы купить подарки законной жене и, тем самым, помириться с ней. А поссорились они из-за того, что супруга обнаружила в телефоне вернувшегося мужа переписку с другой женщиной. Оказалось, что незадолго до случившегося после освобождения он какое-то время жил в доме у потерпевшей. Похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Кроме того, при задержании полицейские обнаружили у злоумышленника сверток с наркотиком весом в полтора грамма.

Сейчас уголовное дело, которое был возбуждено против мужчины, рассматривается в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU