2020-02-07T14:23:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене

Теперь ему снова придется вернуться в тюрьму
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки женеВ Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки женеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пример мужского коварства продемонстрировал рецидивист, не так давно освободившийся из кузбасской колонии. Он ограбил подругу по переписке, чтобы купить подарки законной жене.

Инцидент произошел в Кемерове в декабре прошлого года. В отдел полиции пришла 40-летняя женщина и сообщила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и норковой шубы на общую сумму 70 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшей, с которым она общалась по переписке. На кражу он пошел, чтобы купить подарки законной жене и, тем самым, помириться с ней. А поссорились они из-за того, что супруга обнаружила в телефоне вернувшегося мужа переписку с другой женщиной. Оказалось, что незадолго до случившегося после освобождения он какое-то время жил в доме у потерпевшей. Похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Кроме того, при задержании полицейские обнаружили у злоумышленника сверток с наркотиком весом в полтора грамма.

Сейчас уголовное дело, которое был возбуждено против мужчины, рассматривается в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запал привел полицию к тайнику с наркотиками в кемеровской многоэтажке
В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене
За нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человек
Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург»
Кемеровские артисты проведут магическое шоу в поддержку тяжело травмированного подростка
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снеге
В Кемерове пропал 11-летний ребенок
Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Кузбассе
В Кузбассе мужчине поездом отрезало обе ноги
Многодетная мать-наркоторговка прячется от полиции в Кузбассе
В Кузбасс поступили новые автобусы Volgabus
Кузбассовец заплатит крупный штраф за запуск квадрокоптера
Несколько школ Кемерова закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
В Междуреченске спасли женщину при пожаре
Как будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове
Прокуратура Кузбасса начала проверку школы, где ребенка заставили ходить в одних носках
За смерть брата жительнице Кузбасса заплатят 500 тысяч рублей
Стоимость медицинских масок в Кузбассе проверят специалисты УФАС
Два новых электробуса вышли на линию в Новокузнецке
В выходные в Кузбассе пойдет дождь
Женщина в норковой шубе и трико пропала в Кузбассе
В Совет старейшин при губернаторе Кузбасса вошел экс-мэр Кемерова
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая