Запал привел полицию к тайнику с наркотиками в кемеровской многоэтажке

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:46:44+03:00

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Благодаря Запалу сотрудники полиции города Кемерово задержали молодого мужчину, распространявшего наркотики. Найти оставленные им закладки удалось в считанные минуты.

22-летний кемеровчанин жил тем, что распространял наркотики. Он делал в разных местах тайники, оставлял в них сверточки с дозами. В какой-то момент сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кемеровской области стало известно, чем он занимается. А потом и сам наркоторговец попал в руки правоохранителей. С собой у молодого человека был сверток с гашишем, который он подготовил к продаже.

Тогда оперативники провели обыск по месту жительства молодого человека. В обыске им помогала бельгийская овчарка Запал: в считанные минуты пес обнаружил в подъезде оборудованный драгдилером тайник. Там тоже находился сверток с гашишем весом более двух граммов.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное о незаконном производстве, сбыте наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU