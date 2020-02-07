2020-02-07T17:08:13+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего в Кемерове 11-летнего мальчика прекращены

Ребенок пропал 6 февраля 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Поиски пропавшего в Кемерове 11-летнего мальчика прекращены. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Поиски пропавшего в Кемерове 11-летнего мальчика прекращены. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове прекратили поиск 11-летнего подростка. Его розыск длился около суток.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Кузбассе завершены поиски 11-летнего мальчика. Напомним, школьник пропал 6 февраля: он ушел из дома в неизвестном направлении, и в течение суток о его местонахождении ничего не было известно.

- Найден, жив! – сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда на своей официальной странице в соцсети. – Спасибо все откликнувшимся!

К слову, по правилам работы поисково-спасательного отряда волонтеры не сообщают ни места, где был обнаружен ребенок, ни обстоятельств, при которых его нашли, ни причин, по которым он ушел из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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