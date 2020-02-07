Все школы Кемерова закрываются на карантин

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:28:58+03:00

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В последние дни в Кузбассе быстро растет заболеваемость вирусными инфекциями. При этом особенно много заболевших среди детей. Именно пожтому было принято решение закрыть все средние образовательные учреждения на карантин.

Число заболевших в возрасте 7-14 лет выросло на 47,9 процента, а среди подростков 15-17 лет – на 50 процентов. При этом количество заразившихся взрослых кемеровчан выросло на 77,6 процента. За четыре дня текущей недели в областном центре выявили четыре случая заболевания гриппом, в то время как неделю назад - всего два.

Уже с 10 февраля все школы города закрыты на карантин. Возобновятся занятия только после особого распоряжения.

Напомним, еще утром 7 февраля в Кемерове из-за карантина были закрыты четыре школы и частично 39 классов в разных школах.

ИСТОЧНИК KP.RU