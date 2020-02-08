И никакого вам туалета: в Кузбассе закрыли антисанитарный магазин

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:36:44+03:00

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В Кузбассе областным Управлением Роспотребнадзора временно остановлена работа одного из магазинов. Как выяснилось, торговая точка в Белове нарушила сразу несколько правил.

В магазине по улице Линейной, 25 при проведении надзорных мероприятий нашлось несколько нарушений санитарно-эпидемиологических правил. В частности, отделка стен не позволяла проводить нормальную уборку и дезинфекцию, отсутствовали такие элементарные реалии, как гардероб для работников магазина, водоснабжение и канализация, условия для мытья рук и торгового инвентаря, дезинфицирующие средства, термометры в холодильных камерах, программа производственного контроля и даже – туалет. А у продавца не было даже санитарной книжки. Кроме того, здесь и сырые, и готовые продукты взвешивали на одних весах. И это не все выявленные нарушения.

Учитывая, что деятельность торговой точки угрожает здоровью людей, ведомство составило протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности магазина. Материалы дела были переданы для рассмотрения суд. Тот согласился с доводами и остановил работу магазина на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU