8 Февр. 2020 2020-02-08T06:45:13+03:00

Безногий кузбассовец ушел из дома-интерната и не вернулся. ФОТО: управление Росгвардии по Кемеровской области.

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Пожилого мужчину, у которого вместо обеих ног – протезы, разыскивали накануне в Междуреченске. Мужчина ушел из дома-интерната и не вернулся.

Сотрудники дома-интерната для взрослых обратились за помощью в полицию. Один из постояльцев, 50-летний инвалид, ушел из учреждения по делам и не вернулся. У мужчины вместо обеих ног – протезы, поэтому сотрудники дома-интерната особенно переживали, что с ним могла случиться беда.

Потерявшегося мужчину нашли бойцы Росгвардии. ФОТО: управление Росгвардии по Кемеровской области.

Бойцы Росгвардии, патрулируя улицу, обратили внимание на мужчину с двумя протезами. Он сидел на лавочке возле торгового центра. Мужчина признался, сто добрался до магазина, а вот обратно вернуться без посторонней помощи не смог.

- Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили его в дом-интернат, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Мужчина поблагодарил экипаж за неравнодушие, после чего бойцы вернулись на маршрут патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU