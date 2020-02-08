После смертельного ДТП с детьми-спортсменами Следком возбудил уголовное дело

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:34:53+03:00

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Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором получили травмы дети-спортсмены. Сейчас подростки находятся в больнице, где врачи оказывают им помощь.

Следователям предстоит узнать, в каком состоянии находился автобус, когда он перевозил детей, были ли нарушены права пассажиров. Для этого планируется назначить автотехническую экспертизу. Кроме того, в качестве подозреваемого будет допрошен и тренер детской команды.

- Ход расследования уголовного дела взят на контроль и.о. руководителя следственного управления Александром Кустовым, - сообщает пресс-служба ведомства. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, детская команда по сноуборду возвращалась с соревнований домой. Восемь подростков в возрасте от 12 до 14 лет ехали на микроавтобусе в сторону аэропорта Спиченково, чтобы лететь в родной Магадан. Однако на 213-ом километре автодороги «Биск – Мартыново – Новокузнецк» им навстречу выехал автомобиль «Лада».

При столкновении автомобилей водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Двое подростков получили травмы средней степени тяжести, шестеро – ссадины и ушибы. Сейчас все они находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU