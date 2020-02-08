2020-02-08T08:07:44+03:00
Происшествия

Водитель устроил стрельбу в центре Новокузнецка

От выстрелов пострадал один из горожан
Екатерина РОМАНОВА
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Водитель устроил стрельбу в центре Новокузнецка. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка"Водитель устроил стрельбу в центре Новокузнецка. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
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Неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице Новокузнецка. От его действий пострадал мужчина, а фотография последствий появилась в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, выложившие снимок в социальных сетях, конфликт со стрельбой произошел около двух часов дня 7 февраля в Центральном районе Новокузнецка, на улице Строителей.

- В районе остановки «Речной вокзал», возле строения №98а водитель автомобиля Тойота Королла черного цвета выстрелил в грудь мужчине и скрылся с места происшествия, - сообщают авторы фотографии.

Также они предполагают, что у стрелявшего был травматический пистолет, а вот что заставило его вести столь агрессивно на дороге, пока не известно.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия и причастных к нему людей сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU

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