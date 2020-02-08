Свой собственный телефон украл кузбассовец и попал под суд
Житель Ленинска-Кузнецкого в скором времени предстанет перед судом. Мужчина украл свой собственный телефон из комиссионного магазина.
31-летний житель Ленинска-Кузнецкого сдал в комиссионный магазин мобильный телефон. А уже на следующий день он вернулся обратно. Пока продавец помогала другому покупателю определиться с выбором, мужчина схватил свой собственный телефон и убежал. Сумма ущерба составила 3000 рублей.
Продавец обратилась за помощью в полицию, и оказалось, что воришка – постоянный клиент комиссионки. Более того, впоследствии выяснилось, что в октябре 2018 года он уже совершал аналогичное преступление: украл в этом же ломбарде мобильный телефон стоимость 8000 рублей.
Мужчину задержали, и в скором времени он предстанет перед судом.
- Согласно санкциям статьи обвинения, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU