Свой собственный телефон украл кузбассовец и попал под суд

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:48:01+03:00

Он может лишиться свободы на срок до четырех лет

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Житель Ленинска-Кузнецкого в скором времени предстанет перед судом. Мужчина украл свой собственный телефон из комиссионного магазина.

31-летний житель Ленинска-Кузнецкого сдал в комиссионный магазин мобильный телефон. А уже на следующий день он вернулся обратно. Пока продавец помогала другому покупателю определиться с выбором, мужчина схватил свой собственный телефон и убежал. Сумма ущерба составила 3000 рублей.

Продавец обратилась за помощью в полицию, и оказалось, что воришка – постоянный клиент комиссионки. Более того, впоследствии выяснилось, что в октябре 2018 года он уже совершал аналогичное преступление: украл в этом же ломбарде мобильный телефон стоимость 8000 рублей.

Мужчину задержали, и в скором времени он предстанет перед судом.

- Согласно санкциям статьи обвинения, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU