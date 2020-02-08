2020-02-08T10:04:10+03:00
Происшествия

Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе

ДТП произошло на трассе «Кемерово – Промышленная» [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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В субботу, 8 февраля, на автодороге, соединяющей Кемерово и Промышленную, произошло ДТП. Здесь съехал в кювет и перевернулся грузовой автомобиль.

Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе.Видео: Владимир Усанин

Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на 24-ом километре трассы «Кемерово - Промышленная». Судя по сделанным кадрам, грузовой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В каком состоянии сейчас находится водитель, пока не известно.

Подписчики группы в соцсетях, где появилось видео, отметили, что на этом участке дороги подобные ДТП случаются нередко. Большинство комментаторов выразили сочувствие водителю: для того, чтобы поднять фуру, потребуется спецтехника.

- Бедолага. И там остаться не может (кабина под наклоном, спать невозможно), и машину с грузом бросить тоже нельзя... Сейчас ему грузовой эвакуатор за работу косарей 40 насчитает, а то и больше, - пишет один из комментаторов, Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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