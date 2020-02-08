2020-02-08T11:09:39+03:00
Происшествия

Устроившего стрельбу в Новокузнецке водителя задержали

Стало известно, почему водитель автомобиля стрелял в пешехода
Екатерина РОМАНОВА
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Устроившего стрельбу в Новокузнецке водителя задержалиУстроившего стрельбу в Новокузнецке водителя задержалиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Разногласия во время тренировки закончились стрельбой на одной из улиц Новокузнецка. Один из оппонентов попал в больницу, другой – в полицию.

ЧП произошло днем в пятницу, 7 февраля. Как установили сотрудник полиции, 25-летний автомобилист, который уже привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, выстрелил в 40-летнего мужчину, который находился на улице. Потерпевший обратился за помощью в больницу. А вскоре задержали и стрелка.

Как оказалось, мужчины немного знакомы. Оба придерживаются здорового образа жизни и посещают спортзал. В одну из тренировок в конце 2019 года мужчины играли в футбол. Что именно они не поделили, не известно, однако произошло ссора, и с того момента между ними возникла неприязнь.

В пятницу, 7 февраля, 25-летний горожанин ехал на своем автомобиле и неподалеку от остановки «Речной вокзал» заметил оппонента. Между мужчинами вновь случился конфликт, и тогда водитель достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в спину, а потом скрылся.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленное причинение легкого вреда здоровью и незаконному хранению оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статей, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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