Тепло и сыро: какой будет погода 9 февраля
Воскресенье, 9 февраля, обещает быть теплым днем: воздух местами прогреется до +5 градусов! При этом синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, а также метели.
В ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля, в Кузбассе ожидается +3…-2 градуса, однако местами будет прохладнее – до пяти градусов мороза. В Кемерове ночью температура воздуха будет держаться в пределах -1…+1 градусов.
Днем в воскресенье на территории региона синоптики прогнозируют от нуля до пяти градусов тепла. В Кемерове разбег температур будет чуть меньше – 0…+2 градусов. Порывы юго-западно ветра могут достигать 17-19 метров в секунду. Переменная облачность, умеренные и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, метели и гололед – всего этого также следует ждать в воскресенье днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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