2020-02-08T12:38:14+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в Кузбассе

Скоро юные сноубордисты отправятся домой
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в КузбассеСергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, в каком состоянии сейчас находятся юные спортсмены, которые попали в ДТП на территории Кузбасса. По словам главы региона, скоро подростки отправятся домой.

Сейчас юные сноубордисты, которые участвовали в совернованиях в Таштаголе, находятся в больнице. После столкновения микроавтобуса, в котором они ехали в аэропорт, с легковым автомобилем, детей доставили в больницу города Осинники. У двоих диагностировали травмы средней степени тяжести, у остальных – легкие травмы.

- Переговорил по телефону с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Ситуация под моим личным контролем, - сообщил Сергей Цивилев. - Детям оказывается вся необходимая помощь и скоро мы отправим их домой, к родным.

Также губернатор обратился ко всем автолюбителям с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Сейчас в Кузбассе не самые лучшие погодные условия: плохая видимость, метель.

Напомним, ДТП, в котором пострадали юные спортсмены, произошло 7 февраля. Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с микроавтобусом, скончался на месте от полученных травм. Кузбасский Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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