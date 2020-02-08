8 Февр. 2020 2020-02-08T12:38:14+03:00

Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в Кузбассе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, в каком состоянии сейчас находятся юные спортсмены, которые попали в ДТП на территории Кузбасса. По словам главы региона, скоро подростки отправятся домой.

Сейчас юные сноубордисты, которые участвовали в совернованиях в Таштаголе, находятся в больнице. После столкновения микроавтобуса, в котором они ехали в аэропорт, с легковым автомобилем, детей доставили в больницу города Осинники. У двоих диагностировали травмы средней степени тяжести, у остальных – легкие травмы.

- Переговорил по телефону с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Ситуация под моим личным контролем, - сообщил Сергей Цивилев. - Детям оказывается вся необходимая помощь и скоро мы отправим их домой, к родным.

Также губернатор обратился ко всем автолюбителям с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Сейчас в Кузбассе не самые лучшие погодные условия: плохая видимость, метель.

Напомним, ДТП, в котором пострадали юные спортсмены, произошло 7 февраля. Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с микроавтобусом, скончался на месте от полученных травм. Кузбасский Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП в Кузбассе

Вечером 7 февраля на кузбасской трассе автобус с детской спортивной командой столкнулся с отечественным легковым автомобилем. В ДТП один человек погиб, еще семерых госпитализировали. (подробности)

Кузбасский следком начал проверку по факту ДТП с участием детской спортивной команды

Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку с участием детской спортивной команды. Трагедия произошла на трассе в Новокузнецком районе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU