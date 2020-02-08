Два карьерных грузовика столкнулись на кузбасском разрезе

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:33:05+03:00

В ДТП пострадал один человек

Изменить размер текста: A A

Два большегрузных автомобиля столкнулись на одном из кузбасских разрезов в Новокузнецком районе. Один из водителей получил травмы.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии с места ДТП, которое произошло на разрезе в Новокузнецком районе.

«Один другому кузовом в кабину влетел во время спуска с горы. Занесло машину, и все», - так прокомментировал случившееся один из очевидцев.

Вопреки распространяемой в соцсетях информации, у водителя самосвала - переломы обеих ног. Об ампутации речи не идет. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка".

Как оказалось, большегрузные автомобили столкнулись на территории разреза «Степановский» 6 февраля. Как сообщает областная Госавтоинспекция, предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Komatsu не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с еще одним большегрузным автомобилем.

- 33-летний водитель автомобиля Komatsu получил переломы обеих ног. Сейчас он находится в больнице, - сообщает пресс-служба областного центра медицины катастроф. – Хочу отметить, что никакой ампутации, о которой говорят в соцсетях, нет было, обе ноги сохранены.

В свою очередь, в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области отметили, что по факту ДТП проводится расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства.

ДТП произошло 6 февраля. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка".

Водителям же следует учитывать погодны условия во время движения по автодорогам любого назначения, соблюдать дистанцию и погодны условия.

ИСТОЧНИК KP.RU