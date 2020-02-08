Кузбассовцы могут получить льготную ипотеку под три процента годовых
В Кузбассе стартовала госпрограмма льготной ипотеки для строительства или покупки жилья в сельской местности. Ее участники смогут воспользоваться ипотекой под три процента годовых.
- Льготные условия для приобретения жилья и улучшения условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе будут способствовать развитию сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, закреплению профессиональных кадров, - подчеркнул Сергей Цивилев, рассказывая о программе.
Взять льготную ипотеку могут как сельские, так и городские жители. При этом выделяется сумма в 3 000 000 рублей под три процента годовых. Срок выплаты ипотеки – 25 лет. Примечательно, что вложить деньги можно как в строительство, так и приобретение жилья в сельской местности. Ипотека распространяется на новое жилье и жилье на вторичном рынке, а также приобретение участка земли
- Кроме того, по этой программе можно воспользоваться потребительским кредитом для проведения инженерных коммуникаций (электроснабжение, отопление и другого, - отметили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.
На эти цели выделяется до 250 тысяч рублей на пять лет по пять процентов годовых. Также предусмотрено кредитование и для индивидуальных предпринимателей и организаций, зарегистрированных в сельских территориях, на строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU