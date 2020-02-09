В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денег

9 Февр. 2020 2020-02-09T04:32:49+03:00

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Жительница Кузбасса очень обрадовалась, когда узнала, что банк предлагает ей вернуть виртуальные бонусы реальными деньгами. Но вместо обналиченных бонусов женщина лишилась своих денег.

60-летней жительнице Междуреченска позвонил сотрудница банка и рассказала о том, что их компания предлагает вернуть денежные средства за пользование бонусной программой. Для этого нужно было всего лишь назвать четыре последние цифры карты, а потом продиктовать коды, которые придут на телефон. Женщина поверила незнакомке и сделала все, как она сказала.

Увы, деньги за бонусы на счет не пришли, а вот собственные средства жительницы Междуреченска с карты были сняты – 80 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан к бдительности. Необходимо помнить, что работники банка никогда не запрашивают у клиентов конфиденциальные данные, к которым относятся реквизиты карты, включая защитный код с обратной стороны. Передача кому-либо таких сведений может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU