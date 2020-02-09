2020-02-09T04:32:49+03:00
Происшествия

В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денег

Женщина стала жертвой мошенников
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денегВ погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жительница Кузбасса очень обрадовалась, когда узнала, что банк предлагает ей вернуть виртуальные бонусы реальными деньгами. Но вместо обналиченных бонусов женщина лишилась своих денег.

60-летней жительнице Междуреченска позвонил сотрудница банка и рассказала о том, что их компания предлагает вернуть денежные средства за пользование бонусной программой. Для этого нужно было всего лишь назвать четыре последние цифры карты, а потом продиктовать коды, которые придут на телефон. Женщина поверила незнакомке и сделала все, как она сказала.

Увы, деньги за бонусы на счет не пришли, а вот собственные средства жительницы Междуреченска с карты были сняты – 80 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан к бдительности. Необходимо помнить, что работники банка никогда не запрашивают у клиентов конфиденциальные данные, к которым относятся реквизиты карты, включая защитный код с обратной стороны. Передача кому-либо таких сведений может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев встретился с ветеранами войны в Междуреченске
В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денег
Кузбассовцы могут получить льготную ипотеку под три процента годовых
Два карьерных самосвала столкнулись на кузбасском разрезе
Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в Кузбассе
Тепло и сыро: какой будет погода 9 февраля
Устроившего стрельбу в Новокузнецке водителя задержали
В Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов
Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе
Свой собственный телефон украл кузбассовец и попал под суд
Водитель устроил стрельбу в центре Новокузнецка
После смертельного ДТП с детьми-спортсменами Следком возбудил уголовное дело
Безногий кузбассовец ушел из дома-интерната и не вернулся
И никакого вам туалета: в Кузбассе закрыли антисанитарный магазин
Кузбасский следком начал проверку по факту ДТП с участием детской спортивной команды
Все школы Кемерова закрываются на карантин
Поиски пропавшего в Кемерове 11-летнего мальчика прекращены
Запал привел полицию к тайнику с наркотиками в кемеровской многоэтажке
В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене
За нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человек
Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург»
Кемеровские артисты проведут магическое шоу в поддержку тяжело травмированного подростка
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снеге