В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денег
Жительница Кузбасса очень обрадовалась, когда узнала, что банк предлагает ей вернуть виртуальные бонусы реальными деньгами. Но вместо обналиченных бонусов женщина лишилась своих денег.
60-летней жительнице Междуреченска позвонил сотрудница банка и рассказала о том, что их компания предлагает вернуть денежные средства за пользование бонусной программой. Для этого нужно было всего лишь назвать четыре последние цифры карты, а потом продиктовать коды, которые придут на телефон. Женщина поверила незнакомке и сделала все, как она сказала.
Увы, деньги за бонусы на счет не пришли, а вот собственные средства жительницы Междуреченска с карты были сняты – 80 тысяч рублей.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.
Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан к бдительности. Необходимо помнить, что работники банка никогда не запрашивают у клиентов конфиденциальные данные, к которым относятся реквизиты карты, включая защитный код с обратной стороны. Передача кому-либо таких сведений может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.
ИСТОЧНИК KP.RU